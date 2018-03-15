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İran'da düşen özel Türk uçağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 03:31 | Son Güncelleme

Kaptan pilot Kuvvet'in cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'dan uçakla Konya'ya nakledildi

İran'da düşen özel Türk uçağı

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybeden kaptan pilot Melike Kuvvet'in cenazesi Konya'ya getirildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından uçakla Konya Havaalanı'na nakledilen Kuvvet'in cenazesi, annesi Emine Umman ile diğer yakınları tarafından karşılandı.

Kuvvet'in naaşı, yakınları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada Kuvvet'in yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze aracıyla Üçler Mezarlığı'ndaki gasilhaneye götürülen kaptan pilot Melike Kuvvet'in naaşı, bugün öğle namazını müteakip merkez Karatay ilçesinde bulunan Hacıveyis Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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