İran'da düşen özel Türk uçağı

İSTANBUL (AA) - İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı son yolculuğuna uğurlandı.

Başaran, Akay ve Urfalı'nın cenazeleri öğleden sonra sevenlerinin omuzunda, Ataköy 5. Kısım Camisine getirildi. Aileler, burada taziyeleri kabul etti.

Baba Hüseyin Başaran başta olmak üzere ailelerin büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Gözyaşlarına hakim olamayan aileleri, yakınların sakinleştirmeye çalıştı.

Başaran, Akay ve Urfalı için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından çiçeklerle süslenen tabutlar, cenaze araçlarına taşındı.

Mina Başaran'ın cenazesinin, Kemercountry'deki Göktürk Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına, Akay ve Urfalı'nın cenazelerinin ise Edirnekapı Şehitliği içerisindeki aile mezarlıklarına defnedileceği öğrenildi.

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, eski bakanlar Mehmet Ağar, Faruk Özak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve aile yakınları katıldı.

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi neticesinde 3'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.