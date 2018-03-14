IHAAW121617-GEN/14-03-2018
- İran’da düşen Türk uçağında hayatını kaybedenlerden 10’unun cenazesi askeri uçakla İstanbul’a getirildi.
14.03.2018 12:16:17 TSI
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