HABER

İran’da düşen Türk uçağında hayatını kaybedenlerden 10’unun cenazesi askeri uçakla İstanbul’a getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 12:22 | Son Güncelleme

IHAAW121617-GEN/14-03-2018 - İran’da düşen Türk uçağında hayatını kaybedenlerden 10’unun cenazesi askeri uçakla İstanbul’a getirildi. 14.03.2018 12:16:17 TSI NNNN

IHAAW121617-GEN/14-03-2018

- İran’da düşen Türk uçağında hayatını kaybedenlerden 10’unun cenazesi askeri uçakla İstanbul’a getirildi.

14.03.2018 12:16:17 TSI
NNNN

Baba-kızın şeytan çıkarma ayini korkunç sonla bittiBaba-kızın şeytan çıkarma ayini korkunç sonla bitti
Ankara'da korkutan patlama!Ankara'da korkutan patlama!
Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdan sert tepki! 'Dini, reyting için kullanıyorlar'

Bekir Bozdan sert tepki! 'Dini, reyting için kullanıyorlar'

Başkanlar, Başiskele’deki kurs merkezlerini ziyaret etti

Başkanlar, Başiskele’deki kurs merkezlerini ziyaret etti

Kaymakam Demirhan’a veda yemeği

Kaymakam Demirhan’a veda yemeği

Çavdarhisar’da ’Dünya Pİ Günü’ etkinliği

Çavdarhisar’da ’Dünya Pİ Günü’ etkinliği

Akçadağ’a kadın Kaymakam atandı

Akçadağ’a kadın Kaymakam atandı

Gebze Zabıtası semt pazarlarını denetlemeye devam ediyor

Gebze Zabıtası semt pazarlarını denetlemeye devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.