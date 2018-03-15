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İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 07:31 | Son Güncelleme

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelirken İran’da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi  Konya'ya getirildi.  Başaran Holding'e ait özel jet,  Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönerken İran'da düştü.

İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildi

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelirken İran’da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi.
Başaran Holding'e ait özel jet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönerken İran'da düştü. Kaza sonucu 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinin ardından ailesine teslim edildi. Kuvvetin cenazesi Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın kargo bölümünde, memleketi Konya'ya getirildi. Cenazeyi Konya Havalimanı'nda annesi Emine, ablası İlknur Kuvvet ve akrabaları karşıladı. Annesi ve ablası gözyaşlarına hakim olamadı. Melike Kuvvet'in cenazesi, daha sonra Üçler Mezarlığı morguna kondu.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda pilot yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan, maddi sıkıntılar nedeniylede özel jet pilotluğu yapan Melike Kuvvet'in mayıs ayında tekrar binbaşı rütbesiyle görevine dönmek için hazırlandığı belirtildi.
Kuvvet'in cenazesi, bugün öğle namazının ardından Hacı Veyis Camii'de kılanacak cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.

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İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildiİran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildiİran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildiİran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildi

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