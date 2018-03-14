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- İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul'da... Mina Başaran'ın nişanlısı da havalimanındaydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:31 | Son Güncelleme

  İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi  İstanbul'a getirildi.

Alper KORKMAZ- Gülseli KENARLI - Murat SOLAK - Erhan TEKTEN - İbrahim YILDIZ - Akın Çeliktaş- Güven USTA - Hüseyin ASLIYÜCE-Cansel KİRAZ /İSTANBUL, (DHA)
İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi İstanbul'a getirildi. Aileler, Atatürk Havalimanı'nda cenazeleri teslim aldı. Cenazeler daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, askeri nakliye uçağıyla saat 12.10'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirildi. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer de havalimanındaydı.

Cenazeler apronda yakınlarına teslim edildi. Cenazeler daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarına alındı. Cenazeler, buradan Yenibosna'daki Adli Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

AİLELER DE ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ

Cenazelerin ardından aileler de Adli Tıp Kurumu'na geldi. Bazı aileler özel araçlarıyla Adli Tıp Kurumu'na girerken, bazıları da yürüyerek içeri girdi. Adli Tıp Kurumu'nun merdivenlerinde bazı yakınların gözyaşı döktüğü görüldü.

(FOTOĞRAF)

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