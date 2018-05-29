İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan, İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı yakınlarına eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Kaza sonucu çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü belirtildi.
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