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İran'da ekonomik sorunlara çözüm önerileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 13:38 | Son Güncelleme

İran Meclis Başkan Yardımcısı Mesud Pizişkiyan, ekonomik getirisi olmayan nükleer faaliyetler yerine petrol ürünleri konusuna yoğunlaşılması gerektiğini söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkan Yardımcısı Mesud Pizişkiyan, ülkesinin nükleer faaliyetlerden bir kazanç sağlamadığını belirterek bunun yerine mevcut petrol rezervlerine yoğunlaşılması gerektiğini belirtti.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen 30. Petrokimya Direktörleri Konferansı'nda yaptığı konuşmada Pizişkiyan, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle birlikte derinleşen ekonomik sorunların çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ile Batı ülkeleri arasında sorun teşkil eden nükleer faaliyetlerin ülkesi için fayda verici bir çalışma olmadığını söyleyen Pizişkiyan, Tahran yönetiminin dünya ülkeleriyle ilişki tarzını tasvip etmediğini ifade etti.

Pizişkiyan, şunları kaydetti:

"Mecliste nükleer enerji gündeme geldiğinde bu şekliyle ayrıcalıklı bir yere sahip olmadığı kanaatine varmıştım. İran'da tespit edilmiş bin 200 ton uranyum rezervi bulunuyor. Bunun üzerinde çalışmaya değer mi? Ülkemizde çok daha fazla petrol rezervi var. Eğer nükleer enerjiye harcadığımız performansı petrol ürünleri alanında kullansaydık çok daha fazla getirisi olurdu."

Ülkenin içinde bulunduğu zor süreçte tüm siyasi grupların bir arada olması gerektiğini vurgulayan Pizişkiyan, "Ekonomik savaş, askeri savaştan daha zordur. Herkesin birlik olması gerekir." dedi

Ekonomik sorunların sosyal problemlere dönüştüğü İran'da, son günlerde birçok siyasetçi ülkesinin nükleer faaliyetleri ve dış politikasını eleştiren açıklamalar yapıyor.

İran Ulusal Petrol Şirketi'ne (NIOC) göre, ülkenin yaklaşık 150 milyar varil ham petrol rezervi ve 33,5 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) içinde Venezuela ve Suudi Arabistan'ın ardından en büyük üçüncü petrol rezervine sahip olan İran, dünyada da Kanada'nın ardından en büyük dördüncü petrol rezervine sahip ülke konumunda.

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İran Meclis Başkan Yardımcısı Mesud Pizişkiyan İran'ın nükleer faaliyetleri

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