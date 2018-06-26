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İran'da esnaf greve devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 17:27 | Son Güncelleme

Ekonomik sorunlar ve döviz kurunda yaşanan dramatik artışı protesto eden Tahran'daki esnaf dün başlattığı grevi bugün de sürdürdü

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da bir grup esnaf, ülkedeki ekonomik sorunlar ve döviz kurunda yaşanan yükselişi protesto etmek amacıyla yine kepenk kapattı.

Ekonomik kriz ve döviz kurunda yaşanan dramatik artışı protesto eden Tahran'daki esnaf dün başlattığı grevi bugün de sürdürdü.

Başkentteki "Tahran Büyük Çarşısı"nda yer alan mağazalardan birçoğu bugün de kapılarını açmadı.

- Çok sayıda kişi gözaltında

Öte yandan Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, dün esnafın düzenlediği protesto gösterilerinde karışıklık çıkarmak isteyen çok sayıda kişinin tespit edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

Tahran'da onlarca esnaf, ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek için dün meclis binası önünde gösteri düzenlemişti. Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği gösterilerde bazı eylemciler yaralanmıştı.

Tahran'daki "Çahar Su Pasajı" esnafı da önceki gün ulusal para biriminin döviz karşısındaki değer kaybını protesto etmek için eylem yapmıştı. Esnaf, sık sık "Suriye'yi bırak, bizim durumumuza bak" ve "Grev, grev" şeklinde sloganlar atmıştı.

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı. Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada 8 bin 500 tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekildiği ve yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması İran piyasalarını olumsuz yönde etkilemişti.

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grev İRAN Tahran

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