İran'da ev kiralarının artışı başkentteki kiracıları göçe zorluyor

İSTANBUL (AA) - İran Emlak Birliği Başkan Yardımcısı Hüssam Ukbayi, başkent Tahran'da ev kiralarının yükselmesi nedeniyle kiracıların civar kentlere taşındıklarını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Ukbayi, "Son aylarda ev fiyatları ve buna bağlı olarak kira bedelinin hızlı bir şekilde artışı, Tahran'daki kiracıların Kereç, Şehriyar, Perdis ve Rudehen gibi civar kentlere göç etmelerine neden oluyor." dedi.

Son aylarda ev kiralarında yüzde 50 civarında artış olduğunu dile getiren Ukbayi, şöyle devam etti:

"Kira artış dönemi gelen kiracılar ev sahiplerinin istediği yüksek bedelleri ödeyecek durumda değiller. Devlet ya kiracıya kredi vermeli veya çalışanların maaşlarında artışa gidilmelidir ki ev kiralarını ödeyebilsinler."

Ukbayi, ev sahiplerinin kiracılarından ödeyebilecekleri uygun bedeller istemeleri gerektiğini vurgulayarak, söz konusu göçün yeni sosyal sorunları tetikleme potansiyeli taşıdığını kaydetti.

İran'da banka kâr payının düşürülmesi sonrası mevduat sahiplerinin bir yatırım unsuru olarak emlak alımına yönelmesi ve doların ani yükselişinin başta Tahran olmak üzere ülkede ev fiyatları ve kiralarının yükselmesine sebep olduğu belirtiliyor.

