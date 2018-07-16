HABER

İran'da ev kiralarının artışı başkentteki kiracıları göçe zorluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

İran Emlak Birliği Başkan Yardımcısı Hüssam Ukbayi, başkent Tahran'da ev kiralarının yükselmesi nedeniyle kiracıların civar kentlere taşındıklarını söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Emlak Birliği Başkan Yardımcısı Hüssam Ukbayi, başkent Tahran'da ev kiralarının yükselmesi nedeniyle kiracıların civar kentlere taşındıklarını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Ukbayi, "Son aylarda ev fiyatları ve buna bağlı olarak kira bedelinin hızlı bir şekilde artışı, Tahran'daki kiracıların Kereç, Şehriyar, Perdis ve Rudehen gibi civar kentlere göç etmelerine neden oluyor." dedi.

Son aylarda ev kiralarında yüzde 50 civarında artış olduğunu dile getiren Ukbayi, şöyle devam etti:

"Kira artış dönemi gelen kiracılar ev sahiplerinin istediği yüksek bedelleri ödeyecek durumda değiller. Devlet ya kiracıya kredi vermeli veya çalışanların maaşlarında artışa gidilmelidir ki ev kiralarını ödeyebilsinler."

Ukbayi, ev sahiplerinin kiracılarından ödeyebilecekleri uygun bedeller istemeleri gerektiğini vurgulayarak, söz konusu göçün yeni sosyal sorunları tetikleme potansiyeli taşıdığını kaydetti.

İran'da banka kâr payının düşürülmesi sonrası mevduat sahiplerinin bir yatırım unsuru olarak emlak alımına yönelmesi ve doların ani yükselişinin başta Tahran olmak üzere ülkede ev fiyatları ve kiralarının yükselmesine sebep olduğu belirtiliyor.

PARTNERHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke ettiHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke etti
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildiAdnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacakCumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ev Kiraları İRAN

En Çok Okunan Haberler

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

İlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldı

İlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldı

On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptı

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Samsun'da iğrenç olay! 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı

Samsun'da iğrenç olay! 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.