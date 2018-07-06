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İran'da gözaltına alınan Azeri aktivistlerin sayısı 50'yi aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 12:57 | Son Güncelleme

Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Keliber kenti yakınlarındaki "Babek Kalesi" adlı bölgede toplantı düzenlemek isteyen Türk asıllı aktivistlerden gözaltına alınanların sayısı 50'yi aştı

İran'da gözaltına alınan Azeri sivil aktivistlerin sayısının 50'yi aştığı bildirildi.

"Araznews" adlı internet sitesinin haberine göre, Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Keliber kenti yakınlarındaki "Babek Kalesi" adlı bölgede toplantı düzenlemek isteyen Türk asıllı aktivistlerden gözaltına alınanların sayısı 50'yi aştı.

Haberde, Hamid Edip Şefik, Mehdi Golabi, Firuz Muayyeni, Muhammed Hakpur, Davud Azimzade, Behrad Hodayari, Aydın Zakıri, Said Sinedar ve Şahin İsmailpur gibi isimlerin de aralarında olduğu 50'yi aşkın kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Abbas İrşadifer adlı akademisyenin de Erdebil kentinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

İranlı yetkililerden şu ana kadar konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İran'daki Türkler, uzun yıllar Babek Kalesi adı verilen ve Türklüğün simgesi olarak kabul ettikleri bölgede her yıl Temmuz ayında etnik kimliklerine ilişkin taleplerini dile getirmek amacıyla toplanıyordu. Son yıllarda ise İran güvenlik güçlerinin baskıları nedeniyle söz konusu buluşmalar gerçekleştirilemedi. Gözaltına alınan aktivistler, bu yıl yeniden toplanmak için çağrı yapmıştı.

İran'da salı günü aralarında bölgenin önde gelen sivil aktivistlerinden Abbas Lisani'nin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
azeri aktivist İRAN

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