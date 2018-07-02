İran'da Gülşehr Çarşısı'nda yangın

İSTANBUL (AA) - İran'ın Kereç kentinde el sanatları ürünlerinin satışa sunulduğu Gülşehr Çarşısı, sabah saatlerinde çıkan yangında büyük hasar gördü. Esnaf, olayın sorumlusu gördüğü belediyeyi protesto etti.

Kereç'teki Gülşehr Çarşısı'nda sabah yerel saatle 06.00 sularında yangın çıktı.

İslami Azad Üniversitesi'ne ait haber sitesine göre, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 1'i itfaiye eri olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çarşının neredeyse tamamı yangında zarar gördü.

Çarşı esnafı, yangından bir süredir dükkânlarının boşaltılmasını isteyen belediyeyi sorumlu tutarak protesto gösterisi düzenledi. Gösteri sırasında esnaftan bazıları polise şişe attı.

