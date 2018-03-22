HABER

İran'da halkın yüzde 75'i ülke şartlarından rahatsız

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

ISPA'nın gerçekleştirdiği anket sonuçları, halkın yaklaşık yüzde 75'inin ülkedeki mevcut durumdan memnun olmadığını gösterdi

İSTANBUL (AA) - İran'da yapılan bir anketin sonuçları, halkın yaklaşık yüzde 75'inin ülkedeki mevcut şartlardan memnun olmadığını ortaya koydu.

İran Öğrencileri Anket Ajansının (ISPA) yaptığı anketin sonucuna göre, ülkedeki her dört kişiden üçü İran'daki mevcut koşullardan rahatsız.

"ISPA'nın 1396 yılındaki 14 önemli bulgusu" adlı ülke genelinde gerçekleştirilen anket çalışmasında sorulan "Ülkenin mevcut şartlarından genel olarak memnun musunuz?" şeklindeki soruya katılımcıların yaklaşık yüzde 75'i olumsuz cevap verdi.

Anket sonuçlarına göre, ülkedeki şartlardan rahatsız olanlar arasında 18-20 yaş arasındaki gençler öne çıkarken, katılımcıların en çok rahatsız olduğu konuların başında ise "ekonomik sorunlar, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk" geliyor.

Katılımcıların yüzde 25'i devlet bankalarına güvenmediğini söylerken, bu oran ülkedeki özel bankalar için yüzde 81'e çıkıyor.

Öte yandan anketin sonuçlarında her 5 İranlıdan üçünün kadınlara uygulanan "stadyumlarda spor müsabakalarını izleme yasağının" da doğru olmadığı görüşünde olduğu ortaya çıktı.

ABD'de ikinci Reza Zarrab olayı! ABD'de ikinci Reza Zarrab olayı!
Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anket İRAN

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yanıyor!

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yanıyor!

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.