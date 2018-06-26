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İran'da Hamaney'in danışmanından Ruhani'ye eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 12:57 | Son Güncelleme

İran Lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında bulunduğu hükümeti hedef aldı

İran Lideri Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, İran'daki mevcut siyasi ve ekonomik duruma ilişkin ''Hükümet olmazsa ülke daha iyi yönetilecek gibi görünüyor.'' dedi.

İran basınında yer alan haberlere göre Safevi, İran'daki mevcut hükümetin ülkeyi yönetme şeklini eleştirdi.

Hükümetin halkın sorunları ile ilgilenmediğini ve bunun da halkta birtakım rahatsızlıklara neden olduğunu söyleyen Safevi, bazı grupların bu durumu rejim karşıtı protestolara dönüştürme çabası içine girdiğini ifade etti.

Tahran'daki esnafın ülkedeki döviz kurunda meydana gelen artış ve hayat pahalılığını protesto etmek için kepenk kapatmasına da değinen Safevi, ''Çarşı esnafının tepkisi, ülkedeki rahatsızlığı gösteriyor." diye konuştu.

İran'ın ekonomik, kültürel ve toplumsal sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Safevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında bulunduğu hükümeti hedef alarak, ''Hükümet olmazsa ülke daha iyi yönetilecek gibi görünüyor.'' dedi.

Safevi, İran'ın Batı ile yürüttüğü nükleer müzakerelere ilişkin ise ''Hamaney, müzakereleri desteklemedi ancak İran anayasasına bağlılığı gereği Ruhani hükümetine müzakereler için izin verdi.'' ifadesini kullandı.

Başkentteki "Tahran Büyük Çarşısı"ndaki esnaf ekonomik sorunları protesto etmek için dün kepenk kapatmıştı.

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı. Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada 8 bin 500 tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekildiği ve yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması İran piyasalarını olumsuz yönde etkilemişti.

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