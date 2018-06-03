İran'da hava kirliliği

İSTANBUL (AA) - İran'ın Kirman eyaletinde hava kirliliği nedeniyle resmi kurumlar tatil edildi.

Kirman Valiliğine ait internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, güney ve kuzey eyaletlerden gelen toz bulutları ve fırtınanın yol açtığı hava kirliliği nedeniyle resmi kurumlar ve okullar tatil edildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Kirman eyaletine bağlı Reygan İlçesi Kaymakamı Emin Bakıri, ilçedeki hava kirliliğinin normalin 9 kat üzerine çıktığını kaydetti.

