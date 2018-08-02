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İran'da 'hayat pahalılığı' protestoları başkente sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 21:42 | Son Güncelleme

İran'ın çeşitli kentlerinde birkaç gündür süren ekonomik sorunları protesto gösterileri başkent Tahran'a uzandı

İran'ın çeşitli kentlerinde birkaç gündür süren ekonomik sorunları protesto gösterileri başkent Tahran'a sıçradı.

Ülkede üç gün önce İsfahan'da patlak veren bugün de İsfahan'la birlikte Meşhed, Şiraz gibi kentlere yayılan ekonomik sorunları protesto gösterileri Tahran'a uzandı.

Gösterilere katılan eylemcilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde eylemcilerin, Tahran'daki "Veliasr Meydanı" yakınlarındaki çöp konteynerlerini ateşe verdikleri görüldü.

Sloganlar atarak yürüyüşe geçen onlarca eylemciye, yoldan geçen sürücülerin de korna çalarak destek vermeleri dikkati çekti.

İsfahan'da üç gün önce başlayan pahalılığı protesto gösterileri bugün de Meşhed ve Şiraz kentlerine yayılmıştı. - İran'daki ekonomik kriz

İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protestoların başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi İRAN

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