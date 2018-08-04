İran'da 'hayat pahalılığı' protestoları sürüyor

İran'da ekonomik sorunlara tepki gösteren halk dün gece ülkenin çeşitli kentlerinde protestolar düzenledi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 5 gün önce İsfahan'da patlak veren dün gece de Tahran ve Elburz eyaletlerinde devam eden ekonomik sorunların protesto edildiği gösteriler bazı noktalarda eylemcilerle güvenlik güçlerinin çatışmalarına sahne oldu.

Gösterilere katılan eylemcilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde, Tahran'daki "Veliasr Meydanı" yakınlarında toplanan eylemcilerin sloganlar atarak yürüyüşe geçtikleri görüldü.

Tahran yakınlarındaki Kereç kentinde de rejim karşıtı slogan atan göstericilere müdahale eden güvenlik güçleri ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı.

Polise taş atan eylemcilerin gözaltına alındıkları belirtildi.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Elburz eyaletine bağlı İştihard kentinde dün gece 21.00 sularında yaklaşık 500 kişilik eylemci grup dini bir medreseye saldırdı.

Medrese yetkilisi Hüccetülislam Hindiyani, rejim karşıtı sloganlar atan "provokatörlerin" namaz odasındaki camları kırdıklarını söyledi. İranlı din adamı, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtılan eylemcilerin birçoğunun gözaltına alındığını aktardı.