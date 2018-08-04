İran'da 'hayat pahalılığı' protestoları sürüyor

İran'da ekonomik sorunlara tepki gösteren halk dün gece ülkenin çeşitli kentlerinde protestolar düzenledi.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 5 gün önce İsfahan'da patlak veren dün gece de Tahran ve Elburz eyaletlerinde devam eden ekonomik sorunların protesto edildiği gösteriler bazı noktalarda eylemcilerle güvenlik güçlerinin çatışmalarına sahne oldu.
Gösterilere katılan eylemcilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde, Tahran'daki "Veliasr Meydanı" yakınlarında toplanan eylemcilerin sloganlar atarak yürüyüşe geçtikleri görüldü.
Tahran yakınlarındaki Kereç kentinde de rejim karşıtı slogan atan göstericilere müdahale eden güvenlik güçleri ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı.
Polise taş atan eylemcilerin gözaltına alındıkları belirtildi.
Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Elburz eyaletine bağlı İştihard kentinde dün gece 21.00 sularında yaklaşık 500 kişilik eylemci grup dini bir medreseye saldırdı.
Medrese yetkilisi Hüccetülislam Hindiyani, rejim karşıtı sloganlar atan "provokatörlerin" namaz odasındaki camları kırdıklarını söyledi. İranlı din adamı, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtılan eylemcilerin birçoğunun gözaltına alındığını aktardı.
Öte yandan İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, ülke genelindeki protestolar hakkında "İran Gazetesi"ne değerlendirmelerde bulundu.
Ülkedeki durumun protesto edilmesinin halkın hakkı olduğunu ifade eden Mutahhari, "Bazı göstericilerin attıkları sloganlara bakıldığında bunun ülke içinde ve dışındaki rejim muhalifleri tarafından organize edildiğini söyleyebilirim. (ABD Başkanı Donald) Trump'ın İran'a yönelik izlediği siyaset göz önüne alındığında halk Trump'ın aracı haline gelmemeye dikkat etmelidir." dedi.
- İran'daki ekonomik kriz
İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protestoların başlamasına neden olmuştu.
Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da artırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.
Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.
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