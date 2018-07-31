İSTANBUL (AA) - İran'ın Elburz Eyaletine bağlı Kereç kentinde yüzlerce kişi ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek için gösteri düzenledi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Kereç kentinde yüzlerce kişinin pahalılık ve döviz kurlarındaki yükselişi protesto ettiği görüldü.
Lastik yakan eylemcilerin, rejim karşıtı sloganlar atması dikkati çekti. Yer yer polisin göstericilere müdahale ettiği olaylarda, bazı eylemciler gözaltına alınırken gösterilerin hala devam ettiği belirtiliyor.
Kereç, Tahran'ın kuzeybatısında 54 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
İsfahan kentinde bu sabah yüzlerce kişi ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemişti.
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- İran'daki ekonomik kriz
İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protestoların başlamasına neden olmuştu.
Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.
Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.
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