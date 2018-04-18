HABER

İran'da helikopter düştü: 2 ölü, 2 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 02:49 | Son Güncelleme

İran petrol şirketine ait bir helikopter hasta sevki sırasında Lavan Adası yakınında düştü - Helikopterdeki hasta ile sağlık görevlisinin öldüğü kazada kaybolan pilot ve yardımcısının bulunması için çalışma başlatıldı

İran'da bir helikopterin Körfez'deki Lavan Adası yakınında düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu.

İran resmi haber ajansının haberine göre, İran petrol şirketine ait bir helikopter Lavan Adası yakınında düştü.

Kazada, helikopterde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Haberde, helikopterin bir hastayı taşıdığı sırada düştüğü, içindeki 4 kişiden hasta vatandaş ile sağlık görevlisinin öldüğü, pilot ve yardımcısının ise kaybolduğu belirtildi.

İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptıİETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı
'Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...''Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...'
Katliam gibi kazada kokoreççi detayı...Katliam gibi kazada kokoreççi detayı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
helikopter İRAN Kaza

En Çok Okunan Haberler

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'da FETÖ davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Hatay'da FETÖ davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Cemal Safi hayatını kaybetti! Cemal Safi kimdir?

Cemal Safi hayatını kaybetti! Cemal Safi kimdir?

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.