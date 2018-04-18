İran'da helikopter düştü: 2 ölü, 2 kayıp

İran'da bir helikopterin Körfez'deki Lavan Adası yakınında düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu.
İran resmi haber ajansının haberine göre, İran petrol şirketine ait bir helikopter Lavan Adası yakınında düştü.
Kazada, helikopterde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Haberde, helikopterin bir hastayı taşıdığı sırada düştüğü, içindeki 4 kişiden hasta vatandaş ile sağlık görevlisinin öldüğü, pilot ve yardımcısının ise kaybolduğu belirtildi.
Uçağın motorundaki parça kopup camı parçaladı: Ölü ve yaralılar var
ABD, Suriye'deki PKK'lıları kime emanet edeceğini buldu
Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!
Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil
Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Tüm dünya onların peşinde ama onlar Türkiye'de
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Okuyucu Yorumları 0 yorum