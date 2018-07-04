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İran'da helikopter düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

İran'da helikopter düştü: 2 yaralı

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde eğitim uçuşu yapan sivil bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde sivil bir helikopter eğitim uçuşu sırasında düştü.

Düşen helikopterde bulunan 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Hastanelere sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, helikopterin düşme nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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