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İran'da idam edilen tarikat mensubunun avukatı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 10:25 | Son Güncelleme

İran'da güvenlik güçlerinin üzerine otobüs sürerek 3 polisin ölümüne neden olmakla suçlanıp idam edilen Gonabadi tarikatı mensubu Muhammed Selas'ın avukatı Zeynep Tahiri, "rejime karşı propaganda" suçuyla tutuklandı

İran'da güvenlik güçlerinin üzerine otobüs sürerek 3 polisin ölümüne neden olmakla suçlanıp idam edilen Gonabadi tarikatı mensubu Muhammed Selas'ın avukatı Zeynep Tahiri tutuklandı.

İran basınına yansıyan haberlere göre, müvekkili Selas'ın suçsuz olduğunu öne sürerek idam edilmesine sosyal medya üzerinden tepki gösteren Tahiri, dün ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

Tahiri, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Tahran Medya ve Kültür Mahkemesi tarafından "rejime karşı propaganda" suçuyla tutuklandı.

Tahran Başsavcısı Gulamhüseyin İsmaili dün Tahiri'nin sosyal medya üzerinden müvekkili ile ilgili öne sürdüğü iddialara tepki göstermişti.

Başsavcı İsmaili, "Bu hanımefendi savcılık, mahkeme ve temyiz süreçlerinde idam edilen şahsın avukatı değildi. Dosyayı incelemedi ve detaylar hakkında da hiçbir bilgisi yok." ifadesini kullanmıştı.

Tahran'da 19 Şubat'ta tarikat üyesi Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınması ve Gonabadi tarikatı lideri Nur Ali Tabende'nin gözaltına alındığı iddiaları üzerine gösteri düzenleyen tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Çatışmalar sırasında tarikat mensuplarından Muhammed Selas, güvenlik güçlerinin üzerine otobüs sürerek 3 polisin ölümüne neden olmuştu. Olayın ardından tutuklanan Selas, yargılanarak idama mahkum edilmiş, cezası da 18 Haziran'da infaz edilmişti.

Azeri kökenli Nimetullahi tarikatının bir kolu olarak bilinen Gonabadi tarikatının İran'da başta üniversite öğrencileri olmak üzere eğitimli kesim üzerinde etkili olmaya çalıştığı belirtiliyor. Gonabadi tarikatı mensupları, İslam'ı klasik Şii anlayışından farklı bir yönde tebliğ ettiklerinden dolayı İran yönetimi için potansiyel tehlike olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gonabadi tarikatı İRAN

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