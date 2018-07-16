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İran'da işçiler "sosyal haklarının verilmesi" için gösteri düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

İran'da işçiler "sosyal haklarının verilmesi" için gösteri düzenledi

İSTANBUL (AA) - İran işçi temsilcileri, "sosyal haklarının verilmemesini" başkent Tahran'da protesto etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, Tahran'daki Sağlık Bakanlığı binası önünde düzenlenen gösteride konuşan Tahran İşçileri Koordinasyon Konseyi Başkanı Hüseyin Habibi, "Maalesef devrim sonrası iş başına gelen hükümetler 40 yıldır işçilerin haklarını vermiyorlar." dedi.

Sağlık Bakanı Hasan Haşimi'nin işçilerin sağlık alanındaki haklarını yok eden kişilerin başında geldiğini iddia eden Habibi, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanı, 70 ila 120 kalem ilacı sigorta kapsamından çıkarttı. Bu durum sigortasını ödeyen işçilerin haklarına el uzatmaktan başka bir şey değildir."

Doğu Tahran İşçileri Başkanı Fethullah Beyati de bazı ilaçların sosyal güvenlik kapsamından çıkarılmasının işçilere "ihanet" olduğunu savundu.

Beyati, "Bazı Sağlık Bakanlığı çalışanları ile İran meclisi milletvekilleri, Anayasa Koruyucular Konseyi'nin onayıyla işçilerin haklarını ellerinden alıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Hasan Haşimi, bünyesinde tıp fakültelerini içeren üniversitelerin rektörleriyle dün Tahran'da bir araya gelmişti. Toplantıdaki konuşmasında Haşimi, ülkedeki ilaç sıkıntısına değinerek, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarının "ilaç ve tıbbi malzeme" teminini engellediğini söylemişti.

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İRAN işçiler protesto gösterisi

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