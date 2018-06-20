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İran'da İspanya maçının izlenmesine yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 17:51 | Son Güncelleme

Meşhed kentinde bulunan kafelerde bu akşamki İran-İspanya maçının seyredilmesi dolaylı olarak yasaklandı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Meşhed kentindeki kafelerde İran-İspanya maçının seyredilmesine dolaylı yasak getirildiği bildirildi.

İran'dan yayın yapan Entekhab haber sitesine göre, Meşhed polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentteki kafelerin bugün yerel saatle 22.00'de (TSİ 20.30) kapatılacağı belirtildi.

Haberde, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu karşılaşmalarından İran-İspanya maçının başlama saatinden yarım saat önce kafelerin kapatılma kararı alınması, maçın "umuma açık yerlerde seyredilmesinin önüne geçmek" olarak değerlendirildi.

Cuma günü oynanan ve İran'ın Fas'ı 1-0 yendiği maçın Meşhed'deki kafelerde izlenmesi ve taraftarların sevinç görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

Meşhed kenti, yerel yöneticilerinin Tahran yönetiminden farklı olarak aşırı muhafazakâr kararlar almasıyla ön plana çıkıyor.

İran-İspanya maçı Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
2018 Dünya Kupası B grubu İran-İspanya maçı kafe Meşhed

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