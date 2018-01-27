İran'da kar yağışı

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da kar yağışı nedeniyle İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda (IKA) uçuşların iptal edildiği bildirildi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, Tahran'da etkisini artıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi.
Karla kaplı olduğu belirtilen piste inmeyi bekleyen uçakların İsfahan Havaalanı'na yönlendirildiği kaydedildi.
Öte yandan İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle başkent Tahran ve ilçelerinde yarın okullar tatil edildi.
(AA)
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