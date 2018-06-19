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İran'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 3 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

İran'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 3 can aldı

İSTANBUL (AA) - İran'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) yakalanan 3 kişi hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu internet sitesi IRINN'ın haberine göre, İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. İyreç Harirçi, son üç ayda 34 kişinin KKKA'ya yakalandığını açıkladı.

Sözcü Harirçi, bu kişilerden 3'ünün ise yaşamını yitirdiğini söyledi.

Söz konusu hastalığın hayvancılık yapan insanlarda daha çok görüldüğüne dikkati çeken Harirçi, KKKA ilgili gerekli uyarıların ise yapıldığını kaydetti.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. İyreç Harirçi İran'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

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