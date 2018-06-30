İran'da kirli içme suyundan zehirlenme şüphesi

İSTANBUL (AA) - İran'da su protestolarına sahne olan Huzistan eyaletinde 65 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurduğu bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Huzistan Acil Tıbbi Olaylar Yönetim Merkezi Başkanı Şehyar Mirheşti, Ramhürmüz ilçesinde 65 kişinin zehirlenerek hastanelere başvurduğunu söyledi.

Mirheşti, hastanelere başvuranlardan 14'ünün tedavi altına alındığı ve olayın incelendiği bilgisini verdi.

Öte yandan, Ramhürmüz Sağlık Merkezi Başkanı Ataullah Şirali, zehirlenme vakalarına, halkın kullandığı kirli suların neden olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

İran'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor. Musluklardan da tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak durumunda kalıyor. Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentleri, su sorununu protesto eden halkın gösterilerine sahne olmuştu.

