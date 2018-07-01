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İran'da kirli içme suyundan zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

İran'da su protestolarına sahne olan Huzistan eyaletinde zehirlenenlerin sayısı 230'a yükseldi

İSTANBUL (AA) - İran'da su protestolarına sahne olan Huzistan eyaletinde zehirlenenlerin sayısının 230'a yükseldiği bildirildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı haber sitesi mizanonline'a konuşan Ramhürmüz İlçe Savcısı Kasım Nejad, Huzistan eyaletine bağlı Ramhürmüz ve El-Fars bölgelerinde 230 kişinin zehirlendiğini, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Mehr Haber Ajansı, Ramhürmüz ilçesine bağlı Bavec, İslam Abad, Şehreki Şehid Rayigani, Sepehlun ve Kebuteri köylerinde 180 kişinin içme suyundan zehirlendiğini duyurmuştu.

Huzistan Acil Tıbbi Olaylar Yönetim Merkezi Başkanı Şehyar Mirheşti, dün, Ramhürmüz ilçesinde 65 kişinin zehirlenerek hastanelere başvurduğunu söylemişti.

İran'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor. Musluklardan da tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak durumunda kalıyor.

Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentleri, su sorununu protesto eden halkın gösterilerine sahne olmuştu.

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Huzistan Eyaleti İRAN Su zehirlenme

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