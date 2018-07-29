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İran'da kötü çalışma şartları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

İran'da kötü çalışma şartları protesto edildi

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Asaluye ilçesinde onlarca kişinin "kötü çalışma şartları ve işsizliği" protesto ettiği belirtildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansına göre, eylemciler Asaluye ilçesindeki Güney Pars Petrol Şirketi ofisi önünde bir araya gelerek, kötü çalışma koşulları ve işsizliği protesto etti.

Haberde, detaya yer verilmeksizin, eylemcilerin temsilcileriyle şirket genel müdür yardımcısının bir araya geldiği kaydedildi.

İran'da kurulan ilk nükleer santralin yer aldığı Buşehr kentinin 270 kilometre güneydoğusunda, Basra Körfesi'ne kıyısı olan Asaluye ilçesinde, Pars Özel Ekonomik Enerji Bölgesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asaluye Buşehr eyaleti İran'da işçi eylemi

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