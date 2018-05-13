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İran'da kredi kurumu mağdurlarının eylemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 00:00 | Son Güncelleme

Tahran'da Caspian Kredi Kurumu mağdurları gösteri düzenledi

İSTANBUL (AA) - İran'da, Caspian Kredi Kurumu mağdurları başkent Tahran'da gösteri düzenledi.

Aktivistlerin sosyal medyada paylaştıkları bilgilere göre, Tahran'daki Mali Savcılık binası önünde toplanan onlarca Caspian Kredi Kurumu mudisi, Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf'i protesto etti.

"Seyf idam edilirse adalet yerini bulur" sloganları atan göstericiler, Veliyullah Seyf'in kuklasını astı. Bazı protestocular ise eylemlere başladıkları günden bu yana geçen 18 ayda sorunlarının çözülmediğini öne sürdü.

Yüksek kar payı alma umuduyla paralarını kredi kurumlarına kaptıran mudiler, İran'ın çeşitli kentlerinde protesto eylemleri düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Caspian Kredi Kurumu İRAN Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf protesto

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