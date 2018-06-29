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"İran'da liyakate uygun davranılmıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:35 | Son Güncelleme

İranlı ekonomi uzmanı Mehdi Pazuki, başta Ekonomi Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere devlet kurumlarında liyakate bakılmadan "aşiretçilik" yapılarak istihdam yapılmasının "ülke ekonomisini yere serdiğini" söyledi

İranlı ekonomi uzmanı Mehdi Pazuki, başta Ekonomi Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere devlet kurumlarında liyakate bakılmadan "aşiretçilik" yapılarak istihdam yapılmasının "ülke ekonomisini yere serdiğini "söyledi.

İranlı uzman Pazuki, İran İşçi Haber Ajansı ILNA'ya yaptığı açıklamada, ''Dünyanın her yerinde kaliteli insan gücünü devlet kendisine çekiyor, İran ise devlet yönetiminde akraba ilişkilerine dayanan bir anlayıştan istifade ediyor.'' dedi.

İran'da bazı devlet kurumları ve bakanlıklarda liyakate uygun davranılmadığını belirten Pazuki, bu kurumlarda çalışanların akrabalarını vasıfsız olmalarına rağmen işe aldıklarını söyledi.

Pazuki, "Başta Ekonomi Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere devlet kurumlarında liyakate bakılmadan "aşiretçilik" yapılarak istihdam yapılması ülke ekonomisini yere serdi." ifadelerini kullandı.

İran'ın önde gelen üniversitelerinden mezun öğrencilerin işsiz kaldığına dikkati çeken Pazuki, İran halkının ülke yönetiminde uygulanan şiddetli ayrımcılıktan dolayı sıkıntı çektiğini dile getirdi.

İran ekonomisinde reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Pazuki, bu konuda geç kalındığı takdirde ülkenin, daha çok zararla karşı karşıya kalacağını dile getirdi.

Pazuki, İran'ın ekonomik reformlar konusunda başarı elde etmesinin ülkedeki teknokratlardan yararlanmasıyla mümkün olacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN mehdi bazuki

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