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İran'da maden ihraç edememe endişesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:27 | Son Güncelleme

İran Madencilik ve Maden Endüstrileri Geliştirme Organizasyonu Genel Müdürü Mehdi Kerbasyan, ABD ambargosu nedeniyle İran'ın maden ihracatında sorun yaşayacağını belirtti

İran Madencilik ve Maden Endüstrileri Geliştirme Organizasyonu Genel Müdürü Mehdi Kerbasyan, ülkesinin ABD ambargosu sonrasında maden ihracatında sorun yaşayacağını söyledi.

AA muhabirine konuşan Kerbasyan, İran'ın alüminyum, bakır, demir, taş kömürü ve altın ürettiğini belirterek, "Para değişimi şartlarından kaynaklanan sebeplerle ihracatta sorunlar yaşanacak." dedi.

Kerbasyan, ABD'nin ihracat kısıtlamalarına maruz kalan Türkiye, Rusya ve Çin'in de aynı sorunu paylaştıklarını ifade etti.

Yabancı yatırımcıları İran'a davet eden Kerbasyan, ülkesinde maden çalışmaları konusundaki şartların uygun olduğunu vurguladı.

Kerbasyan, İran'ın 2017 yılında maden ve maden sanayisi alanında 10 milyar dolar tutarında ihracat yaptığını sözlerine ekledi.

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ihracat İRAN maden Mehdi kerbasyan

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