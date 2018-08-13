İran'da maden ihraç edememe endişesi

İran Madencilik ve Maden Endüstrileri Geliştirme Organizasyonu Genel Müdürü Mehdi Kerbasyan, ülkesinin ABD ambargosu sonrasında maden ihracatında sorun yaşayacağını söyledi.
AA muhabirine konuşan Kerbasyan, İran'ın alüminyum, bakır, demir, taş kömürü ve altın ürettiğini belirterek, "Para değişimi şartlarından kaynaklanan sebeplerle ihracatta sorunlar yaşanacak." dedi.
Kerbasyan, ABD'nin ihracat kısıtlamalarına maruz kalan Türkiye, Rusya ve Çin'in de aynı sorunu paylaştıklarını ifade etti.
Yabancı yatırımcıları İran'a davet eden Kerbasyan, ülkesinde maden çalışmaları konusundaki şartların uygun olduğunu vurguladı.
Kerbasyan, İran'ın 2017 yılında maden ve maden sanayisi alanında 10 milyar dolar tutarında ihracat yaptığını sözlerine ekledi.
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