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İran'da meclis binası önünde eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 16:18 | Son Güncelleme

Tahran'daki meclis binası önünde bir araya gelen bir grup esnaf, döviz kurundaki artış ve hayat pahalılığını protesto etti

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da onlarca esnaf, ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek için meclis binası önünde gösteri düzenledi.

İran'dan yayın yapan "entekhab" haber sitesine göre, Tahran'daki meclis binası önünde bir araya gelen bir grup esnaf döviz kurundaki artış ve hayat pahalılığını protesto etti. Eylemciler milletvekillerinden "ekonomik sorunların ivedilikle çözülmesini" istedi.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Tahran caddelerinde gösteri düzenleyen esnafın, ekonomik sorunları protesto etmek için başlattıkları eylemde, rejim karşıtı sloganlar atması dikkati çekti.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası ile Meşhed, Kazvin ve Bender Abbas kentlerinde de onlarca esnafın başkentteki gösterilere destek vermek için grev başlattığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
grev İRAN meclis Tahran

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