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İran'da muhalif liderlere ev hapsi kaldırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 19:32 | Son Güncelleme

İran'da 2011'den bu yana ev hapsinde tutulan muhalif lider Mehdi Kerrubi'nin oğlu Hüseyin Kerrubi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin, ev hapsini kaldırma kararı aldığını söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin, 2011'den bu yana ev hapsinde tutulan muhalif liderler Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd'e uygulanan cezayı kaldırma kararı aldığı bildirildi.

Kerrubi'nin oğlu Hüseyin Kerrubi, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ev hapsini kaldırma kararı aldı." dedi.

Söz konusu bilginin ismini açıklamadığı yetkili biri tarafından kendisine iletildiğini aktaran Kerrubi, konunun İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in masasında olduğunu belirtti.

İran'da yayın yapan "ensafnews" adlı internet sitesine konuşan Hüseyin Kerrubi, İran liderinin konu hakkında görüşünü açıklamasını beklediklerini söyledi.

Kerrubi, Hamaney'in 10 gün içinde görüşünü belirtmemesi halinde konsey kararının doğrudan uygulanabileceğini ifade etti.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilmişti.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.

Haziran 2013'te göreve gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin seçim vaatlerinden biri de ev hapsinin kaldırılmasıydı.

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Anahtar Kelimeler:
ev hapsi İRAN İranlı muhalif lider Mehdi Kerrubi

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