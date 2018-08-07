HABER

İran'da muhalif liderlere verilen cezaların kaldırılması talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, İran'daki muhalif liderlere verilen ev hapsi cezalarının kaldırılmasını istedi

İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, 2011'den bu yana ev hapsinde tutulan muhalif liderler Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd'e uygulanan ev hapsinin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Meclisin açık oturumunda konuşan Mutahhari, ev hapsinde tutulan muhalif liderler hakkında "Muhalif liderlerin, yargı kararı olmadan ev hapsinde tutulması anayasaya aykırıdır." dedi.

Liderlerin ev hapsi kararının güvenliği değil yargıyı ilgilendirdiğini ifade eden Mutahhari, söz konusu şahıslara verilen ev hapsi cezalarının kaldırılmasının İran'daki 'Milli birlik ve beraberlik' duygusuna katkı sağlayacağını söyledi.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilmişti.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.

Haziran 2013'te göreve gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin seçim vaatlerinden biri de ev hapsinin kaldırılmasıydı.

PARTNERİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
Tarihi lokomotif, demir yolu ağı olmayan Antalya'ya TIR'la getirildiTarihi lokomotif, demir yolu ağı olmayan Antalya'ya TIR'la getirildi
Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Mutahhari İRAN Mehdi Kerrubi Mir Hüseyin Musevi Zehra Rahneverd

En Çok Okunan Haberler

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Darbe endişesi iddiası!

Darbe endişesi iddiası!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi

CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.