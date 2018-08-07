İran'da muhalif liderlere verilen cezaların kaldırılması talebi

İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, 2011'den bu yana ev hapsinde tutulan muhalif liderler Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd'e uygulanan ev hapsinin kaldırılması gerektiğini söyledi.
Meclisin açık oturumunda konuşan Mutahhari, ev hapsinde tutulan muhalif liderler hakkında "Muhalif liderlerin, yargı kararı olmadan ev hapsinde tutulması anayasaya aykırıdır." dedi.
Liderlerin ev hapsi kararının güvenliği değil yargıyı ilgilendirdiğini ifade eden Mutahhari, söz konusu şahıslara verilen ev hapsi cezalarının kaldırılmasının İran'daki 'Milli birlik ve beraberlik' duygusuna katkı sağlayacağını söyledi.
İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilmişti.
Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.
Haziran 2013'te göreve gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin seçim vaatlerinden biri de ev hapsinin kaldırılmasıydı.
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