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İran'da özel jet düştü : uçakta 11 kişi bulunuyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 21:12 | Son Güncelleme

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü.

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)-BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü. Uçakta 11 kişinin olduğu öğrenildi.

Başaran holdinge ait TC-TRB kuyruk numaralı özel jet Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalktıktan sonra İstanbul'a gelirken İran'ın Kuzey hava sahasında radardan kayboldu. Daha sonra uçağın düştüğü tespit edildi. Uçakta 2 pilot, 1 hostes, 8 yolcu bulunduğu öğrenildi.

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