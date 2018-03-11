İran'da özel jet düştü : uçakta 11 kişi bulunuyordu

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)-BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü. Uçakta 11 kişinin olduğu öğrenildi.
Başaran holdinge ait TC-TRB kuyruk numaralı özel jet Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalktıktan sonra İstanbul'a gelirken İran'ın Kuzey hava sahasında radardan kayboldu. Daha sonra uçağın düştüğü tespit edildi. Uçakta 2 pilot, 1 hostes, 8 yolcu bulunduğu öğrenildi.
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