HABER

İran'da petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 16 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 06:59 | Son Güncelleme

Senendec kentinde yolcu almak üzere park halinde olan otobüse petrol tankeri çarptı - Kazada otobüs yolcularından 15'i ile tankerin sürücüsü yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Senendec kentinde bir petrol tankerinin yolcu otobüsüne çarpması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Entekhab haber sitesine göre, gece yarısı meydana gelen kazada yaralanan otobüs şoförü Çiyako Kerimi, olayla ilgili açıklama yaptı.

Kerimi, otobüsün park halinde olduğunu ve kaza sonucu 17 yolcudan 15'inin öldüğünü söyledi.

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, Senendec Terminali'ne yakın bir bölgede Dr. Hüseyni Bulvarı'nda yolcu almak üzere park halindeki otobüse petrol tankerinin çarpmasıyla meydana gelen şiddetli patlamada tanker sürücüsü de yaşamını yitirdi.

Olayda yaralananlara dair bilgi verilmedi.

Patlama ve yangından etraftaki birçok aracın zarar gördüğü de belirtiliyor.

PARTNERSarmaş dolaşSarmaş dolaş
Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!
Günlük burç yorumları: 11 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 11 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN OTOBÜS Petrol Tankeri trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım!

NATO toplantısında ATAK gösterisi

NATO toplantısında ATAK gösterisi

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından seferler yeniden başladı

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından seferler yeniden başladı

Maduro, Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etti

Maduro, Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etti

Adnan Oktar kimdir? Adnan Oktar'a niye operasyon yapıldı? (Harun Yahya kimdir?)

Adnan Oktar kimdir? Adnan Oktar'a niye operasyon yapıldı? (Harun Yahya kimdir?)

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.