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İran'da reformist çizgideki Hembestegi gazetesi kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:28 | Son Güncelleme

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Hembestegi gazetesi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yayın hayatına son verme kararı aldı

İSTANBUL (AA) - İran'da yayın yapan reformistlere yakınlığıyla bilinen Hembestegi gazetesinin maddi sebeplerden dolayı yayın hayatına son verdiği açıklandı.

Ekonomik sorunların tüm sektörleri etkilediği İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Hembestegi gazetesi, resmen yayın hayatına son verdiğini duyurdu.

Gazete Editörü Emir Abbas Nehi, gazeteye ait internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik sorunlar nedeniyle gazetenin kapatıldığını ifade etti.

Devletten destek alan gazeteler karşısında özel gazetelerin rekabet şanslarının bulunmadığına işaret eden Nehi, ithal kağıdı bulmadaki zorluğun diğer bir sorun olduğunu belirtti.

Sansür ve yayın yasağı cezalarının özel gazeteleri olumsuz yönde etkilediğine değinen Nehi, bu durumun okuyucuyu internet ve sosyal medya haberlerine yönlendirdiğini kaydetti.

- İran'da basın-yayın kuruluşları

Güvenlik gerekçesiyle ister devlet isterse özel olsun tüm medyanın sıkı takip altında olduğu İran'da, medya genel olarak muhafazakar veya reformistlere yakın olarak tasnif ediliyor.

Medyanın siyasi bir grup veya devlet kurumlarından birinden destek alarak yayın hayatını sürdürebildiği İran'da Şark, İtimad, Afatabi Yezd, Arman ve İbtikar reformistlere yakınlığıyla bilinirken; Keyhan, Vatanı İmruz, Horasan ve Cevan muhafazakarlara yakınlığıyla öne çıkıyor.

İran İrşad Bakanlığı Basın-Yayın Kuruluşları Genel Müdürlüğü internet sitesi "press.farhang.gov.ir"in 7 Şubat'taki yayımladığı rapora göre, İran devletine bağlı gazeteler, İttiliat, İran, Horasan, Keyhan, Hemşehri, İsfehan-i Ziba, Tahran Times, Himayet, Camu Cem, Şehr-i Ara, Şehrivend, Semt, Ferihtegan, Kuds, Hegmetane şeklinde sıralanırken, haber ajansları IRNA, ISNA, Fars, Mehr, Tasnim, IQNA, İmna, Berna, PANA, ANA, IBNA, Hovze, Hane-i Millet, Danuşcu, Şebistan, Mizan olarak belirtiliyor.

Özel kanalların yayın yapmasının yasak olduğu İran'da, televizyon kanallarının tamamı İran Radyo Televizyon Kurumu (IRIB) çatısı altında faaliyet gösteriyor.

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İran'da Hembestegi Gazetesi kapandı

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