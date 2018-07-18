"İran'da reformistler rejimin emniyet supabıdır"

Hatemi, "Buyursun yöneticiler 'Çıkma imkânı olan kaç kişi ülkede kalır?' şeklinde bir anket yaptırsınlar. Kaç kişi kalır? Bu, halkın güveni ve geleceğe ümidini ortaya koyması açısından önemli bir sorudur." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki idarecilerin "dertsiz başa dert açma" yaklaşımı içinde olduklarını ve inisiyatif almaktan kaçındıklarını belirten Hatemi, halkın da sorunların çözülmesinden ümidini kestiği değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlerden bu yana reformistlerin desteklediği Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi de seçim döneminde verdiği vaatleri yerine getirmemekle suçlayan Hatemi, "Ne olur yani, 'Biz verdiğimiz sözleri şu sebeplerle yerine getiremedik. Şunları yapabildik' dese ne kaybeder?" diye konuştu.

- "İran'da sorun ekonomik değil siyasi"

Ruhani hükümetinin reformist, muhafazakâr ve ılımlılara eşit mesafede durması gerektiğini savunan Hatemi, halka ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında samimiyetle açıklama yapılmadığını öne sürerek, "Cumhurbaşkanı halka ekonomik sorunların çözümünün ekonomiden değil siyaset kaynaklı olduğunu söylemelidir." dedi.

Hükümette Ruhani ve yanındaki birkaç bakan dışında iş yapan kimsenin olmadığını söyleyen Hatemi, "Ruhani programlarını gerçekleştirmek istiyorsa tribünlere oynamamalıdır. Diğer yetkili ve uzman kişilerden de faydalanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tahran Belediyesi'ne yakınlığıyla bilinen Hemşehri gazetesine konuşan Hatemi, İran halkının günden güne reformistlere olan ümidinin azaldığını dile getirdi.