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"İran'da reformistler rejimin emniyet supabıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 20:47 | Son Güncelleme

İran'da önde gelen reformist siyasetçilerinden Muhammed Rıza Hatemi, ülkedeki reformistlerin rejimin emniyet supabı olduğunu söyledi

İSTANBUL (AA) - İran'da önde gelen reformist siyasetçilerinden Muhammed Rıza Hatemi, reformistlerin rejimin emniyet supabı olduğunu belirtti.

Ülkedeki reformistlerin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin kardeşi Muhammed Rıza, "(İran'da) Reformistler, rejimin emniyet supabı olduklarını ikrar etmekten kaçınmaz. Biz, rejim değişikliğinin ülkeye sorun olacağını düşünüyoruz." dedi.

Muhafazakârların yanı sıra ülkedeki en etkin siyasi grupların başında gelen reformistlerin meclisteki temsilcileri Ümit Grubu'nun ülke sorunlarına ciddiyetle eğilecek cesaretlerinin bulunmadığını söyleyen Hatemi, söz konusu grubu muhafazakâr bir karaktere bürünmekle suçladı.

Ülkedeki idarecilerin "dertsiz başa dert açma" yaklaşımı içinde olduklarını ve inisiyatif almaktan kaçındıklarını belirten Hatemi, halkın da sorunların çözülmesinden ümidini kestiği değerlendirmesinde bulundu.

Hatemi, "Buyursun yöneticiler 'Çıkma imkânı olan kaç kişi ülkede kalır?' şeklinde bir anket yaptırsınlar. Kaç kişi kalır? Bu, halkın güveni ve geleceğe ümidini ortaya koyması açısından önemli bir sorudur." ifadelerini kullandı.

Seçimlerden bu yana reformistlerin desteklediği Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi de seçim döneminde verdiği vaatleri yerine getirmemekle suçlayan Hatemi, "Ne olur yani, 'Biz verdiğimiz sözleri şu sebeplerle yerine getiremedik. Şunları yapabildik' dese ne kaybeder?" diye konuştu.

- "İran'da sorun ekonomik değil siyasi"

Ruhani hükümetinin reformist, muhafazakâr ve ılımlılara eşit mesafede durması gerektiğini savunan Hatemi, halka ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında samimiyetle açıklama yapılmadığını öne sürerek, "Cumhurbaşkanı halka ekonomik sorunların çözümünün ekonomiden değil siyaset kaynaklı olduğunu söylemelidir." dedi.

Hükümette Ruhani ve yanındaki birkaç bakan dışında iş yapan kimsenin olmadığını söyleyen Hatemi, "Ruhani programlarını gerçekleştirmek istiyorsa tribünlere oynamamalıdır. Diğer yetkili ve uzman kişilerden de faydalanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tahran Belediyesi'ne yakınlığıyla bilinen Hemşehri gazetesine konuşan Hatemi, İran halkının günden güne reformistlere olan ümidinin azaldığını dile getirdi.

- Seçimlere katılmama tehdidi

Hatemi şunları kaydetti:

"Şu an reformistlerin ciddiye aldıkları tartışma konusu, seçimlere katılmalarının faydasının ne olacağıdır? Seçimlere katılmamak küsmek veya kenara çekilmek anlamına gelmemektedir. Bilakis daha uzun soluklu program uygulamak anlamına gelmektedir. Gelecek seçimlere reformistlerin tanınmış simalarıyla katılacağız. Eğer bu kişilerin adaylıkları (Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından) iptal edilecek olursa o zaman bizim üzerimizden mesuliyetimiz kalkar (katılmayız)."

- Reformistlerin rejimle imtihanı

Reformistlerin lideri Muhammed Hatemi birkaç gün önce yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin rejimle iş birliği içinde olduğunu ve ev hapsindeki muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'nin yolundan gitmediğini ifade etmişti.

İran'da 2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mir Hüseyin Musevi reformistlerin adayı olarak, muhafazakârların adayı Mahmud Ahmedinejad'ın rakibi olmuş, ancak seçim öncesi halk tarafından yüksek ilgiye mazhar olan Musevi seçimleri kaybetmişti. Seçim sonuçlarına itirazıyla eş zamanlı başlayan sokak gösterileri ve çıkan olaylardan rejim, Musevi'yi ve destekçisi Mehdi Kerrubi'yi sorumlu tutmuş, herhangi bir adli prosedür işletilmeden her ikisini de ev hapsine atmıştı.

O dönemde açıklamalarıyla Musevi'ye destek veren eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani muhafazakârların sözlü saldırılarına maruz kalmış, Muhammed Hatemi'ye ise medya yasağı getirilmişti.

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güvenlik supabı İRAN Muhammed Rıza Hatemi Reformistler

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