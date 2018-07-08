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İran'da reformistlerden Ruhani'nin döviz politikasına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 18:57 | Son Güncelleme

Ümid Fraksiyonu Başkanı Muhammed Rıza Arif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ülkedeki döviz krizine yönelik politikalarını eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad dönemindeki politikalara benzetti

İran'da reformistlerin önde gelen isimlerinden ve meclisteki reformist Ümid Fraksiyonu Başkanı Muhammed Rıza Arif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ülkedeki döviz krizine yönelik uyguladığı politikaları eleştirdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre Arif, İran Ümid Vakfı Ticaret Geliştirme Komisyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ruhani'nin döviz krizine yönelik izlediği politikaların önceki Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminin tekrarı olduğunu söyledi.

Ruhani hükümetinin döviz piyasasına yönelik politikalarını eleştiren Arif, Ahmedinejad döneminde uygulanan politikalara işaret ederek, "Döviz meselesinde kötü hareket edildi. Önceki dönemin başarısız politikaları tekrar edildi." dedi.

Arif, meclisteki reformistlerin grubu Ümid Fraksiyonu'nun liderlik görevini üstleniyor. Ruhani'yi destekleyen Ümid Fraksiyonu, daha önce Ruhani hükümetinin politikalarını eleştirmekten kaçınıyordu.

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı. Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada 7 bin 500 tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor.

Resmi dolar kurunun 4 bin 200 tümene sabitlenmesinin ardından bazı şirketlerin devletin belirlediği kur üzerinden ithal ettiği ürünleri ülkede serbest piyasa kuru üzerinden satması tepkilere yol açmıştı. Bu duruma tepki gösteren rejime yakınlığıyla bilinen "Tahran Büyük Çarşısı" esnafı, birkaç gün süren kepenk kapatma eylemleri düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Muhammed Rıza Arif

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