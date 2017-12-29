İran'da sosyal sorunlar

İSTANBUL (AA) - İran'da farkında olmadan tesettüre riayet etmeyen kadınların artık polis tarafından gözaltına alınmayacağı bildirildi.

Tesnim Haber Ajansının haberine göre, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, Güvenli Şehir Tahran Fotoğraf Festivali'nin kapanış programında yaptığı konuşmada "farkında olmadan" tesettüre riayet etmeyen kadınların gözaltına alınmayacağını söyledi.

Rahimi, "Bundan böyle farkında olmadan tesettüre riayet etmeyen kadınlar polis tarafından gözaltına alınmayacak, haklarında dosya oluşturulmayacak. Eğitici sınıflar oluşturulup bu derslerde eğitim alacaklar." ifadesini kullandı.

İran'da devrim (1979) sonrası toplumsal muhalefete rağmen kadınlarda tesettür zorunlu hale getirilmiştir.

(AA)