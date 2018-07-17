İSTANBUL (AA) - İran'da son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyunun azalmasıyla birlikte kalitenin düşmesine bağlı olarak toplum sağlığının ve güvenliğinin tehlikeye düşmesinin önüne geçmek için "Su Polis Teşkilatı"nın kurulması teklif edildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, İran Doğu Azerbaycan Eyaleti Başsavcılığı Sosyal Yardım ve Suçları Önleme Bölümü Müdür Yardımcısı Babek Mahbub Alilu, Tebriz kentinde düzenlenen Toplum Sağlığına Yönelik Suçları Önleme Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan su krizine değinerek, kuraklık nedeniyle su kalitesinin düşmesiyle bu durumun toplum sağlığını tehlikeye soktuğunu söyledi.

Alilu, "Kuraklık su kalitesini düşürmüştür. Komitenin öncelikli görevi, toplum sağlığına yönelik suçları önlemektir. Bu alanda suçların önlenmesi için su polis teşkilatının kurulması gerekmektedir." dedi.

İran Ziraat Bakanı İsa Kelanteri, 2016 yılında yaptığı açıklamada, ziraat alanlarını sulama sistemlerindeki yanlış uygulamaların devam etmesi durumunda ülkenin doğu ve güney bölgelerinde 25 yıla kadar suyun tükeneceği bu durumda ülkeden 50 milyon kişinin yurt dışına göç etmek zorunda kalacağını söylemişti.

