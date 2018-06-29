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İran'da "su" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 19:36 | Son Güncelleme

Hürremşehr kentinde musluklardan akan suyun tuzlu olması ve su kesintileri protesto edildi

İSTANBUL (AA) - İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde onlarca kişi musluklardan akan suyun tuzlu olmasını ve su kesintilerini protesto etti.

Hürremşehr Büyük Cami'nin önünde toplanan göstericiler, içme suyunun tuzlu olmasını ve sıkça yaşanan su kesintilerini protesto amacıyla eylem düzenledi.

Yanlarında pet şişelerle gelen göstericiler, "Beceriksiz yöneticiler istemiyoruz. Hırsızlar din adına bizi yağmaladı." sloganları attı.

Musluklardan akan suyun tuzlu olması nedeniyle Hürremşehr halkı su tankerlerinden içme suyu satın alıyor.

Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde de geçen hafta benzer bir gösteri düzenlenmişti.

İran'da düşük yağış miktarı ve kısıtlı su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık ülkede su krizine neden oluyor.

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Hürremşehr İRAN

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