HABER

İran'da "su" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 02:07 | Son Güncelleme

Hürremşehr kentinde şebeke suyunun kirli olmasını ve su kesintilerini protesto edenlere polisin açtığı ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi

İSTANBUL (AA) - İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde şebeke suyunun kirli olmasını ve su kesintilerini protesto edenlere polisin açtığı ateş sonucu bir göstericinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürremşehr kentinde musluklardan kirli su akmasını ve su kesintilerini protesto eden yüzlerce göstericiye polis müdahale etti.

Sosyal medyada, polisin protestoculara göz yaşartıcı gaz kullandığı, ateş açtığı ve bazı göstericilerin yaralandığı görüntüler yer aldı. Bir göstericinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Çıkan olaylarda kaç kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor. Musluklardan kirli ve tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak durumunda kalıyor.

Huzistan eyaletinde 65 kişinin zehirlenme şüphesiyle dün hastanelere başvurduğu bildirilmişti. Üç gündür Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentlerinde, su sorununu protesto ediliyor.

PARTNERSen Anlat Karadeniz'in Nefes'i... Sevgilisi bakın kimmiş?Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i... Sevgilisi bakın kimmiş?
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?
Survivor Adem Kılıççı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?Survivor Adem Kılıççı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huzistan Eyaleti İRAN su protestosu

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!

Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Avrasya Tüneli geçiş ücretine 1 Temmuz'dan itibaren zam geliyor! 6 ay içinde ikinci zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine 1 Temmuz'dan itibaren zam geliyor! 6 ay içinde ikinci zam

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Survivor Adem Kılıççı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Survivor Adem Kılıççı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Survivor Nagihan Karadere kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Survivor Nagihan Karadere kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!

Usame Bin Ladin nasıl öldürüldü? Dikkat çeken karga detayı!

Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!

Antalya'da 8 gün önce kaybolan müzisyen Metin Kor'dan kötü haber geldi! Cesedi kayalıklarda bulundu!

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.