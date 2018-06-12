HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İran'da su sorunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 12:39 | Son Güncelleme

İran Meclisi Çevre Koruma Grup Başkanı Muhammed Rıza Tabeş: "Su rezervlerimiz için tehlike çanları çalıyor"

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Çevre Koruma Grup Başkanı Muhammed Rıza Tabeş, İran'daki su rezervleri için tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre Ormancı Festivali'nde yaptığı konuşmada Tabeş, "İran iklimi son derece kırılgan bir yapıya sahip. (Suyumuzu) Dikkatsizce kullanmaya gelmez. Stratejik su rezervlerimiz için tehlike çanları çalıyor." dedi.

Ülkedeki su rezervlerinin büyük çoğunluğunun tüketildiğine işaret eden Tabeş, son 36 yılda toplam su rezervinin yüzde 80'ine karşılık gelen 180 milyar metreküp içme suyunun kullanılmış olmasını "facia" şeklinde nitelendirdi.

Tabeş, kuraklık nedeniyle İran'daki göletlerin kurumakta olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Urumiye Gölü gibi göletlerin kuruması ülke için büyük bir çevre sorunu. Olağanüstü durumla karşı karşıya olan çevre konusunda acil önlemler alınmalı."

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
Kılıçdaroğlu: O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazımKılıçdaroğlu: O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım
Tarihi evleri tuvallerde ölümsüzleştiriyorTarihi evleri tuvallerde ölümsüzleştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran Meclisi Çevre Koruma Grup Başkanı Muhammed Rıza Tabeş İran'da su sorunu su rezervleri

En Çok Okunan Haberler

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklama!

Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklama!

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Bayramda hava nasıl olacak? İstanbullular dikkat!

Bayramda hava nasıl olacak? İstanbullular dikkat!

Teröristlere gönderilen talimat ortaya çıktı!

Teröristlere gönderilen talimat ortaya çıktı!

ROTEFORRAW: Zeynep Arolat, Salih Aksu ve Hande Oney'den dikkat çeken proje

ROTEFORRAW: Zeynep Arolat, Salih Aksu ve Hande Oney'den dikkat çeken proje

İstanbul'da sapık komşu şoku! Videoya alıp annesine izletti...

İstanbul'da sapık komşu şoku! Videoya alıp annesine izletti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.