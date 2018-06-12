İran'da su sorunu

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Çevre Koruma Grup Başkanı Muhammed Rıza Tabeş, İran'daki su rezervleri için tehlike çanlarının çaldığını söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre Ormancı Festivali'nde yaptığı konuşmada Tabeş, "İran iklimi son derece kırılgan bir yapıya sahip. (Suyumuzu) Dikkatsizce kullanmaya gelmez. Stratejik su rezervlerimiz için tehlike çanları çalıyor." dedi.

Ülkedeki su rezervlerinin büyük çoğunluğunun tüketildiğine işaret eden Tabeş, son 36 yılda toplam su rezervinin yüzde 80'ine karşılık gelen 180 milyar metreküp içme suyunun kullanılmış olmasını "facia" şeklinde nitelendirdi.

Tabeş, kuraklık nedeniyle İran'daki göletlerin kurumakta olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Urumiye Gölü gibi göletlerin kuruması ülke için büyük bir çevre sorunu. Olağanüstü durumla karşı karşıya olan çevre konusunda acil önlemler alınmalı."

