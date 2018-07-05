İran’da Sünni din adamının öldürülmesi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Başsavcısı Muvahhidi Rad, Sünni din adamı ve akademisyen Mevlevi Abduşşekur Terşabi'nin aşiret kavgası sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.
İran Öğrenci Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, Başsavcı Rad, "Mevlevi Abduşşekur Terşabi'nin, aşiret kavgası sırasında vücuduna mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın suikast olduğu yönündeki iddialar asılsızdır." dedi.
Terşabi'nin katil zanlısının tespit edildiğini duyuran Rad, zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını söyledi.
Haş Kaymakam Yardımcısı Muhammed Ahmedi Bolag, Mevlevi Abduşşekur Terşabi'ye sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce suikast düzenlendiğini duyurmuştu.
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