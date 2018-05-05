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İran'da Sünni din adamlarına seyahat yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 23:51 | Son Güncelleme

Zahidan kenti Cuma İmamı Sünni din adamı Abdulhamid İsmailzehi, ülkedeki bazı Sünni din adamlarına uygulanan seyahat yasağını eleştirdi

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kenti Cuma İmamı Sünni din adamı Abdulhamid İsmailzehi, ülkedeki bazı Sünni din adamlarına uygulanan seyahat yasağını eleştirdi.

İran'dan yayın yapan "Sunnionline" adlı internet sitesinde yayınlanan bir konuşmasında İsmailzehi, ülkedeki Sünni din adamlarına uygulanan seyahat yasağına tepki gösterdi.

İsmailzehi, "Ülke içinde özgürce seyahat etmek vatandaşlık hakkıdır. Kimsenin başka bir eyalete seyahat etmek isteyen bir vatandaşı engelleme hakkı yok. Anayasa, hiçbir kuruma bu hakkı vermemiştir." dedi.

Ülkedeki Sünnilerin anayasanın ötesinde hiçbir talebinin olmadığını belirten İsmailzehi, "Anayasal çerçevede alınan her türlü karar tarafımızdan kabul edilecek ancak anayasaya aykırı fiilleri de asla kabul etmeyeceğiz ve bunların düzeltilmesi, kaldırılması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İran anayasasının inanç özgürlüğüne vurgu yaptığına dikkati çeken İsmailzehi, hiç kimsenin bir başkasının inancını sorgulama hakkı olmadığını ve ülkedeki yasaların vatandaşların inanç özgürlüğünü garanti altına aldığını hatırlattı.

Ülkenin önde gelen Sünni din adamlarından Abdulhamid İsmailzehi'nin geçen hafta Katar'a yapacağı ziyaretine güvenlik yetkilileri izin vermemişti. İsmailzehi ve bazı Sünni liderlerin Tahran dışında ülkenin diğer eyaletlerine yapmak istediği ziyaretlerin de yetkililer tarafından engellendiği belirtiliyor.

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İRAN İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Abdulhamid İsmailzehi

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