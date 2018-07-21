İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 2013'te göreve geldiği zaman Sünnilerin yoğun olduğu bölgelerde önemli değişikliklere imza attığını anlatan İsmailzehi, Sünni vatandaşların cumhurbaşkanının ikinci döneminde ehli sünnete mensup milletvekillerini bakan olarak atayacağı veya büyükelçilerin bir kısmının ehli sünnet arasından atanacağı ümidiyle Cumhurbaşkanı Ruhani'ye oy verdiğini fakat Ruhani'nin ikinci döneminde bu beklentileri karşılamadığını belirtti.

İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, devlet kurumlarında ehli sünnete mensup vatandaşların istihdam edilmemesine ilişkin, "Ehli sünnet mensubu birinin liyakati yoksa işe almasınlar fakat liyakat sahibi olan da mezhebi ve itikadı sebebiyle mahrum edilmesin." dedi. İran'da yayımlanan reformist İtimad gazetesine özel mülakat veren İsmailzehi, ülkedeki sorunlara ilişkin görüşlerini ve ehli sünnete mensup vatandaşların durumunu değerlendirdi.

Sünni vatandaşların yoğun olduğu Sistan ve Beluçistan eyaletinden örnek veren İsmailzehi, "Sistan ve Beluçistan eyaletindeki halkın yüzde 75'i ehli sünnet olmasına rağmen 300 personelin istihdam edildiği bir devlet kurumunda sadece 18 ehli sünnet mensubu çalıştırılıyor. Eğer ehli sünnet mensubu birinin liyakati yoksa işe almasınlar fakat liyakat sahibi olan da mezhebi ve itikadı sebebiyle mahrum edilmesin." dedi.

İranlı din adamı, istihdam konusunda ayrımcılık yapılmasının bölgedeki tarım, hayvancılık, sanayi ve ticarete olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi.

"Biz bu topraklara ihanet etmeyiz." diyen İsmailzehi, ayrımcılığın ortadan kaldırılması için ülkede liyakat ilkesinin benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Ehli sünnet vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelerde baskı görmediklerini anlatan İsmailzehi, fakat Sünnilerin azınlıkta olduğu bazı bölgelerde mezhep baskısıyla karşılaştıklarını aktardı.

- "ABD ile müzakereleri tavsiye etmiyoruz"

Ülkenin ciddi ve karmaşık sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve sorunların çözümü için ülke içinde ve dışında müzakereleri desteklediklerini belirten İsmailzehi, "Fakat şu anda ABD ile müzakerelerin ülke çıkarlarına hizmet edeceğini düşünmüyor ve tavsiye etmiyoruz." dedi.