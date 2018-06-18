İran'da tarikat mensubu idam edildi

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 polisin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle idama mahkûm edilen Muhammed Selas'ın cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Ceza Mahkemesi tarafından nisan ayında ölüm cezasına çarptırılan Gonabadi tarikatı mensubu Selas idam edildi.

Tahran'da 19 Şubat'ta tarikat üyesi Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınması ve Gonabadi tarikatı lideri Nur Ali Tabende'nin gözaltına alındığı iddiaları üzerine gösteri düzenleyen tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Çatışmalar sırasında tarikat mensuplarından Muhammed Selas, güvenlik güçlerinin üzerine otobüs sürerek 3 polisin ölümüne neden olmuştu. Selas, olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Azeri kökenli Nimetullahi tarikatının bir kolu olarak bilinen Gonabadi tarikatının İran'da başta üniversite öğrencileri olmak üzere eğitimli kesim üzerinde etkili olmaya çalıştığı belirtiliyor. Gonabadi tarikatı mensupları, İslam'ı klasik Şii anlayışından farklı bir yönde tebliğ ettiklerinden dolayı İran yönetimi için potansiyel tehlike olarak görülüyor.

