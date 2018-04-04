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İran'da tarikat üyesine idam cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 20:20 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin üzerine otobüs sürerek 3 polisin ölümüne neden olmakla suçlanan Gonabadi tarikatı mensubu Selas hakkında "kısas" hükmü verildi

İran'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 polisin ölümüne neden olmakla suçlanan Muhammed Selas adlı tarikat üyesinin idama mahkûm edildiği bildirildi.

İran Öğrenci Haber Ajansı'nın haberine göre, Tahran Ceza Mahkemeleri Başkanı Muhammed Şehriyari, tarikat üyesi Selas hakkında üç kez "kısas" hükmü verildiğini belirtti. Şehriyari, "Sanık üç kez kısas infazının yanı sıra hapis cezasına da çarptırıldı." dedi.

Öte yandan sanığın avukatı Said Eşrefzade, hükmün kendisine tebliğ edildiğini ve temyiz süresi içinde karara itiraz edeceklerini belirtti.

İran'ın başkenti Tahran'da 19 Şubat'ta tarikat üyesi Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınması ve Gonabadi tarikatı lideri Nur Ali Tabende'nin gözaltına alındığı iddiaları üzerine gösteri düzenleyen tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Çatışmalar sırasında Muhammed Selas adlı tarikat mensubu, güvenlik güçlerinin üzerine otobüs sürerek 3 polisin ölümüne neden olmuştu. Selas, olayın ardından gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gonabadi tarikatı İRAN Nur Ali Tabende

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