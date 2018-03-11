İran'da Türk jeti düştü: Uçakta 11 kişi bulunuyordu (4)

Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü. Uçakta 11 kişinin olduğu öğrenildi. Uçağın kaptan pilotun Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.
(BAE)'nin Sharjah (Şarika) Havalimanı'ndan kalkan Başaran Holding'e ait olduğu TC-TRB kuyruk tescilli Challenger 604 tipi iş jeti, İstanbul'a gelirken İran'ın Shahrekord şehri yakınlarında radardan kayboldu. Daha sonra uçağın düştüğü tespit edildi. Uçakta 2 pilot, 1 hostes, 8 yolcu bulunduğu öğrenildi.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi.
UÇAKTA MİNE BAŞARAN VE 7 KIZ ARKADAŞI BULUNUYORDU
Uçaktaki yolcuların Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi. Mina Başaran'ın gelecek ay düğünü olduğu ve bekarlığa veda partisi için Dubai'ye gittikleri belirtildi. Kaptan pilotun Beril Gebeş ikinci pilotunun ise Melike Kuvvet olduğu öğrenildi.
Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu
İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Ortağının ağabeyi cinsel organını kesip öldürdü
Hayatını kâbusa çeviren tacizcisinin ses kaydını sosyal medyadan yayınladı
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı