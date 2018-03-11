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İran'da Türk jeti düştü: Uçakta 11 kişi bulunuyordu (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 20:59 | Son Güncelleme

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü.

Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü. Uçakta 11 kişinin olduğu öğrenildi. Uçağın kaptan pilotun Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.
(BAE)'nin Sharjah (Şarika) Havalimanı'ndan kalkan Başaran Holding'e ait olduğu TC-TRB kuyruk tescilli Challenger 604 tipi iş jeti, İstanbul'a gelirken İran'ın Shahrekord şehri yakınlarında radardan kayboldu. Daha sonra uçağın düştüğü tespit edildi. Uçakta 2 pilot, 1 hostes, 8 yolcu bulunduğu öğrenildi.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

UÇAKTA MİNE BAŞARAN VE 7 KIZ ARKADAŞI BULUNUYORDU
Uçaktaki yolcuların Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi. Mina Başaran'ın gelecek ay düğünü olduğu ve bekarlığa veda partisi için Dubai'ye gittikleri belirtildi. Kaptan pilotun Beril Gebeş ikinci pilotunun ise Melike Kuvvet olduğu öğrenildi.

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