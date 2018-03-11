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İran'da Türk jeti düştü: Uçakta 11 kişi bulunuyordu(GENİŞ)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen Başaran Holding'e ait özel jet, İran'da düştü.

İran'da Türk jeti düştü: Uçakta 11 kişi bulunuyordu(GENİŞ)

Murat ÇAKIR-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen Başaran Holding'e ait özel jet, İran'da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı, uçağın kaptan 2 pilotu, 1 hostesi olmak üzere 11 kişi bulunuyordu.
(BAE)'nin Sharjah (Şarika) Havalimanı'ndan kalkan Başaran Holding'e ait olduğu TC-TRB kuyruk tescilli Challenger 604 tipi iş jeti, İstanbul'a gelirken İran'ın Shahrekord şehri yakınlarında radardan kayboldu. Daha sonra uçağın düştüğü tespit edildi. Uçakta 2 pilot, 1 hostes, 8 yolcu bulunuyordu.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

ÖZEL UÇAKTA YER ALAN İSİMLER BELLİ OLDU
2 pilot, 1 hostes ve 8 yolcudan oluşan isimler şöyle:
Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun, Ayşe And, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci kaptan Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu.
Mina Başaran'ın gelecek ay düğünü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi için Dubai'ye gittikleri öğrenildi.
Uçakta bulunan yolculardan birinin, ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel olduğu belirtildi.

UÇUŞ EKİBİ
Uçağın Kaptan Pilotu Beril Gebeş'ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken Ayjet Uçuş Okulu'nu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda Airbus A320 filosunda uçtu.

MELİKE KUVVET İLK KADIN PİLOTLARDAN
Uçağın ikinci pilotu ise Melike Kuvvet'ti. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Kuvvet daha sonra özel sektöre geçti

KABİN MEMURU EDA USLU
Uçuş ekibinde ise kabin memuru olarak Eda Uslu görev yapıyordu. Uslu yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanlarında yer hizmetlerinde çalıştıktan sonra 1 yıldır Başaran Holding'te kabin memuru olarak görev yapıyordu.
Eda Uslu, sosyal medya hesabında geçen cuma günü Kaptan pilot Melike Kuvvet ile akşam yemeğinde çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.

(FOTOĞRAF)

İran'da Türk jeti düştü: Uçakta 11 kişi bulunuyordu(GENİŞ)

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